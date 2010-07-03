Москвичи смогут выиграть билеты на лучшие новогодние представления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" началась акция, победители которой смогут получить билеты на лучшие новогодние представления столицы: "Елку Мэра" и кремлевскую елку. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участвовать в акции смогут те пользователи проекта, которые получили 11 бейджей "Активного гражданина" за 2019 год. Чтобы получить призовые билеты, необходимо правильно ответить на вопросы в викторине, а также активировать специальный промокод.

Ранее сообщалось, что на Манежной площади в преддверии Нового года появится "Сказочный лес". Порядка 450 искусственных елей превратят эту часть города в сказочный лабиринт. Каждое дерево украсят разнообразными игрушками.

Власти Московской области также запланировали с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году в двух питомниках: на северо-западе области и на юго-востоке. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.

