В парках Москвы откроются необычные тематические выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Насладиться живописными пейзажами озера Байкал, увидеть горные вершины Эльбруса и познакомиться с достопримечательностями российских городов можно будет на тематических выставках в столичных парках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В парке искусств "Музеон" 15 января откроется выставка с фотоработами финалиста фестиваля "Первозданная Россия" и конкурса National Geographic Станислава Захарова. В экспозицию войдут фотографии с Антарктиды.

Экспозиция "Открываем Антарктиду вместе" откроется 1 февраля на центральной аллее усадьбы Воронцово. Для горожан представят работы зарубежных фотографов Джона Веллера и Пола Никлена, а также Станислава Захарова. Также в центральной части усадьбы с 15 января разместится выставка под названием "Тайны снежного мира".

Лианозовский парк приглашает горожан посмотреть фотоработы победителей III Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Там представлены работы фотографов из 32 стран. Экспозиция работает до 27 декабря.

Насладиться видами Москвы с высоты птичьего полета можно в Гончаровском парке. Уникальные работы созданы фотографом Максимом Прониным, который снимает город с разных высот. На экспозиции представлены фотографии Кремля, МИД, Триумфальной арки и другие панорамные снимки.

До 27 декабря в парке "Ангарские пруды" работает выставка "Семейный фотограф года". В экспозиции собраны лучшие фотографии участников и победителей конкурса Family Russian Photo Award 2018.

Выставка раритетных новогодних открыток проходит на центральной площади в парке "Кузьминки". На выставке использованы изображения открыток 1959–1970 годов. Она работает до 31 января.

В Таганском парке с 4 декабря откроется выставка под названием "Энергия зимнего солнца". На ней представлены снимки с видами зимнего Байкала, снежных пиков Эльбруса, живописные пейзажи национального парка "Таганай" и другие достопримечательности страны. А в парке "Фили" с 21 января представят лучшие работы фотографов, снимающих русское Заполярье.

Горожан также приглашают посетить выставку в парке "Садовники", где представлены фотоработы с дикой природой России. Там продемонстрированы работы победителей и финалистов ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна".

Еще одна бесплатная фотовыставка работает в саду "Эрмитаж". Речь идет о проекте "Путешествуйте дома. Зима". Он посвящен событийному туризму и поездкам по стране. Фотовыставка, посвященная русскому театру, пройдет в парке "Зарядье" с 24 декабря по 24 февраля.

Всего для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.

