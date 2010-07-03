Необычные спортивные соревнования пройдут в столичных парках зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В трех столичных парках этой зимой пройдут лыжные и беговые марафоны, а также другие спортивные мероприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что спортивные соревнования пройдут в парках "Сокольники", "Митино" и Измайловский.

"Лыжные соревнования, зимние беговые марафоны, биатлон на коньках для взрослых и детей подготовили столичные парки, подведомственные департаменту культуры Москвы", – говорится в сообщении.

14 декабря в парке "Сокольники" состоится костюмированный бесплатный забег "Шанхайская лыжня". Участникам предстоит пройти на беговых лыжах дистанцию протяженностью 1,5 километра. Присоединиться к забегу могут все желающие в возрасте от 18 лет вне зависимости от физической подготовки.

11 января в этом же парке на катке "Гигант" запланированы бесплатные соревнования по биатлону на коньках. Участникам нужно будет пройти дистанцию протяженностью 200 метров и поразить из лазерного пистолета пять мишеней. Поучаствовать в биатлоне могут дети в возрасте от 14 лет и взрослые.

В Измайловском парке 8 февраля можно будет принять участие в вечернем забеге по лесным тропам Shatun Trail. Участников в возрасте от 18 лет ждут три дистанции на выбор – 5, 10 или 20 километров.

23 февраля в этом же парке пройдет зимний забег "Пожарная миля". Его участникам, среди которых будут сотрудники пожарной службы, необходимо будет преодолеть две дистанции на выбор. Принять участие в забеге могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Кроме того, специальную программу к Новому году подготовят в ландшафтном парке "Митино". 22 декабря там пройдет забег под названием "9 К. Митино. Новогодний". Принять участие в забеге смогут горожане в возрасте от 16 до 55 лет.

В том же парке 1 января горожане смогут поучаствовать в благотворительном новогоднем забеге "Подъем 1 января". Для участников подготовят четыре дистанции.

Этой зимой на северо-востоке Москвы будет работать 37 катков, а самая большая ледовая площадка уже открылась на ВДНХ, остальные заработают с 30 ноября. Впервые каток с искусственным льдом откроют в Лианозове. Заработает он в Вологодском проезде одновременно с другими катками района. Также ледовые площадки появятся в Алтуфьеве – у дома 16 на Костромской улице и в Путевом проезде.

В прошлом году катки в округе модернизировали. Их оборудовали теплыми раздевалками с лавочками и вендинговыми аппаратами. Также есть пункты проката с современными моделями коньков и туалеты.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Всего для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.

