Почти 40 катков будет работать этой зимой на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Этой зимой на северо-востоке Москвы будет работать 37 катков, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Самая большая ледовая площадка уже открылась на ВДНХ, остальные заработают с 30 ноября.

"Первым на северо-востоке по традиции открылся каток на ВДНХ, следом за ним — катки в парках культуры и отдыха. Сейчас готовимся к запуску наших ледовых площадок", – подчеркнул префект СВАО Алексей Беляев. Отмечается, что по этому случаю запланированы праздничные мероприятия.

Впервые каток с искусственным льдом откроют в Лианозове. Заработает он в Вологодском проезде одновременно с другими катками района. Также ледовые площадки появятся в Алтуфьеве – у дома 16 на Костромской улице и в Путевом проезде.

В прошлом году катки в округе модернизировали. Их оборудовали теплыми раздевалками с лавочками и вендинговыми аппаратами. Также есть пункты проката с современными моделями коньков и туалеты.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, семь лыжных, две конькобежные школы и три секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Всего для москвичей и гостей столицы этой зимой подготовили более двух тысяч мероприятий, куда входят ледовые шоу, театральные представления и музыкальные выступления. Горожан также ждут более 1,4 тысячи мастер-классов и 80 фестивалей.

