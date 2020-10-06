"Спорная территория": "жизнь под напряжением"

В деревне Тарасово жители выступили против переноса линии электропередачи на окраину поселка. Сооружение собираются установить почти вплотную к домам, в одном из них живет пенсионерка Татьяна Зеленская.

Она уже перенесла один инфаркт и боится, что не переживет соседства с высоковольтными вышками. Однако разработчики и строители ЛЭПа уверяют, что опасности для местных нет. Об этом –в программе "Спорная территория".