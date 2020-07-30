Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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30 июля 2020, 20:00

Общество

"Спорная территория": "коммунальное рабство"

"Спорная территория": "коммунальное рабство"

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Жителям элитной новостройки бизнес-класса на Хорошевском шоссе ограничили доступ на территорию своего ЖК "Династия". Все потому, что жильцы не желают подписывать договор на обслуживание с самопровозглашенной управляющей компанией и устраивают акции протеста.

Новоселы утверждают, что им предлагают кабальные условия. В УК уверены, что поведение заселившихся людей – провокация. Подробнее – в программе "Спорная территория".

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