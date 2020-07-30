Собянин: число операций на позвоночнике в Спинальном центре возрастет вдвое

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Сергей Собянин заявил, что новые возможности Московского городского спинального нейрохирургического центра позволят увеличить объем операций на позвоночнике в два раза. Об этом мэр столицы сообщил в ходе осмотра итогов капитального ремонта и переоснащения центра.

"Было принято решение о том, чтобы вывести работу этого Спинального центра на совершенно новый, более высокий технологический уровень. Были созданы материальные условия, он оснащен самыми лучшими новейшими медицинскими технологиями, которые есть в мире", – заявил Собянин.

Он выразил надежду, что знания работников Спинального центра выведут его на новый уровень работы, благодаря чему москвичи и граждане других городов страны, которые обращаются за помощью к зарубежным коллегам, смогут получать квалифицированную помощь в РФ.

Мэр напомнил, что решение о создании Спинального центра на базе больницы № 67 было принято в 2014 году. По его словам, за прошедшие шесть лет центр стал одним из лучших в стране и мире благодаря квалифицированным специалистам.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто занимался созданием этого центра, и пожелать ему успешной работы. Я уверен, что здесь будет качественно, быстро, безболезненно и объемы, конечно, будут значительно больше – почти в два раза от того, что было", – сказал Собянин.

В настоящее время в зданиях центра ведется ремонт. После всех работ в каждой из операционных будут выполняться оперативные уникальные операции на позвоночнике. Ожидается, что первых пациентов примут в новом операционном блоке центра в сентябре текущего года.

Для блока были закуплены ангиографическая система Artis pheno, система трехмерной визуализации для микрохирургии и открытой хирургии, мобильная диагностическая интраоперационная рентгеновская система и операционный стереомикроскоп.

Специалисты считают, что благодаря открытию оперблока в 1,5–2 раза увеличится количество оперативных вмешательств на позвоночнике – c расширением объема операций по ВМП до 800 в год.

Ранее сообщалось, что в 2019–2020 годах столичный департамент здравоохранения провел масштабное переоборудование патоморфологических лабораторий в онкологических центрах города. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в рамках 13 контрактов город закупил почти 300 единиц оборудования и 20 единиц комплектующих и принадлежностей. На эти цели направили около 670 миллионов рублей.

Новые приборы для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований получили лаборатории крупнейших онкологических центров. В частности, это Боткинская больница, городские клинические онкологические больницы № 1 и 62, Московский клинический научный центр имени Логинова, больница имени Плетнева, ГКБ № 40 и Морозовская детская больница.

