В Москве передвинули водонапорную башню для строительства жилого комплекса

18:02
В Москве передвинули водонапорную башню для строительства технопарка
В Москве передвинули старинную водонапорную башню для строительства жилого комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ПИК, инициировавшей перенос.
Постройка башни датируется концом XIX века. Сообщается, что в проект жилого комплекса "Шереметьевский" входит сохранение ценных исторических объектов. Он строится на бывшей территории завода на Складочной улице.
Уточняется, что, кроме башни, планируется перемещение модельной мастерской и фасадных элементов сборочного корпуса.
"Работы проводятся совместно с архитектурными бюро и специализированными организациями. Процесс планируется завершить до конца года", – сообщили в компании.
Ранее стало известно, что в столице планируется капитальный ремонт многоквартирного дома 1928 года постройки на улице Доватора. Он рассматривается как исторически ценный градоформирующий объект.
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