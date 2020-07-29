В Москве передвинули водонапорную башню для строительства жилого комплекса

В Москве передвинули водонапорную башню для строительства технопарка

В Москве передвинули старинную водонапорную башню для строительства жилого комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ПИК, инициировавшей перенос.

Постройка башни датируется концом XIX века. Сообщается, что в проект жилого комплекса "Шереметьевский" входит сохранение ценных исторических объектов. Он строится на бывшей территории завода на Складочной улице.

Уточняется, что, кроме башни, планируется перемещение модельной мастерской и фасадных элементов сборочного корпуса.

"Работы проводятся совместно с архитектурными бюро и специализированными организациями. Процесс планируется завершить до конца года", – сообщили в компании.

Ранее стало известно, что в столице планируется капитальный ремонт многоквартирного дома 1928 года постройки на улице Доватора. Он рассматривается как исторически ценный градоформирующий объект.