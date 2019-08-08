"Спорная территория": жители нескольких районов Москвы жалуются шум самолетов

Несколько районов Москвы страдают от шумовой атаки аэропорта Шереметьево. Такое впечатление, что самолеты садятся и взлетают на соседней улице. Покоя нет ни днем, ни ночью.

Оказывается, Росавиация поставила аэропорту задачу увеличить перевозки и, соответственно, количество взлетов-посадок. Поэтому Шереметьево пришлось поменять схемы движения. Об этом – в программе "Спорная территория".