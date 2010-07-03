Собянин наградил победителей конкурса на лучший проект в области строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"Подводя сегодня итоги конкурса "Лучший проект года", голосовало не только профессиональное жюри, что тоже важно, но и голосовали москвичи. Около одного миллиона человек проголосовали за те объекты, которые были предъявлены на суд москвичей и профессионального жюри", – рассказал мэр.

Также он поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем строителя.

"Нас в ближайшее время ждет замечательный праздник – День строителя, который является не только профессиональным, но и, не побоюсь этого слова, народным праздником. В строительной отрасли только в Москве работает огромное количество людей. Около 800 тысяч людей так или иначе задействованы в этой отрасли. Это большая часть экономики города: как в строительной отрасли работают – судят о развитии городов, регионов и стран. Вы создаете, создавали наше прошлое, создаете настоящее и будущее нашего города. <…> Спасибо от имени москвичей, уважаемые строители, за вашу работу, хочу пожелать вам счастья, успехов. Результаты вашей работы были не только функциональными, но и были красивыми объектами, которыми гордится наш город, наша страна и весь мир", – добавил Собянин.

Конкурс проводят в столице с 2000 года. Его задачи – выявить лучшие из реализованных архитектурных проектов, стимулировать использование инновационных технологий и привлечь внимание публики к задумкам, которые помогают создать комфортную среду и улучшить качество жизни горожан. Заявки на участие в конкурсе могут подать заказчики, инвесторы, проектировщики и генеральные подрядчики, которые принимали участие в реализации проектов.

С 2015 года победителей в 12 номинациях определяют, во-первых, городская конкурсная комиссия, в состав которой входят эксперты в области архитектуры, урбанистики и реставрации, а во-вторых – участники открытого общегородского голосования. Москвичи могут поддержать понравившийся проект на портале "Активный гражданин", на сайте конкурса или на выставке в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Кроме того, в 2019 году к этим площадкам для голосования добавили еще одну – мобильное приложение "Строим просто".

В 2018 году был учрежден приз "Проект года". Им отмечают лучший проект из числа победителей конкурса.

За победу в конкурсе боролись 107 проектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2018 года. В финал вышли 40 проектов.

Победителем конкурса "Проект года" стал концертный зал "Зарядье". В номинации "Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории "стандартное жилье" городская конкурсная комиссия присудила победу жилым домам на улице Дмитрия Ульянова в Котловке. По итогам общегородского голосования первое место досталось жилому комплексу "Мещерский лес".

В номинации "Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности" по решению конкурсной комиссии лидерами стали квартал "Сердце Столицы" на Шелепихинской набережной и ЖК "Невский" на улице Адмирала Макарова. Участники открытого голосования отдали предпочтение ЖК "Эталон-Сити", башне "Токио" на улице Поляны.

"Лучшим реализованным проектом строительства объектов спортивного назначения" и профессиональное жюри, и горожане назвали Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина на Ленинградском проспекте. Специальный приз получил ФОК LA SALUTЕ на Белореченской улице.

Первое место в номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения" конкурсная комиссия отдала международной школе BROOKES MOSCOW в Лазоревом проезде. Она представляет собой образовательный комплекс с детским садом на 240 мест и школой на 550 мест. Большинство горожан проголосовали за проект школы на улице Льва Яшина в Некрасовке.

В номинации "Лучший реализованный проект строительства лечебно-оздоровительных объектов" жюри выбрало диагностический корпус международного медицинского кластера, который расположен на территории инновационного центра "Сколково". На общегородском голосовании победу одержал Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инcульта Минздрава РФ на улице Островитянова.

Бизнес-центр "Амальтея" в инновационном центре "Сколково" комиссия признала победителем в номинации "Лучший реализованный проект строительства офисных зданий и деловых центров". Москвичи же проголосовали за бизнес-центр "Ла-5" в поселке Внуково.

Лучшим "реализованным проектом строительства гостиниц" и эксперты, и горожане единодушно признали пятизвездочный отель Radisson Blu Olympiyskiy на Самарской улице. Кроме того, первым среди реализованных проектов многофункциональных торговых центров и комплексов, по мнению комиссии, стал ТРЦ "Каширская Плаза" на Каширском шоссе, а по итогам голосования москвичей – многофункциональный коммерческий центр на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы.

В номинации "Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования" награду единогласно присудили павильону "Космос" на ВДНХ. Специальные призы получили два архитектурных памятника начала XX века: особняк Кекушевой на Остоженке и ансамбль паровозного депо станции "Подмосковная" Московско-Виндавской железной дороги.

Представители конкурсной комиссии также постановили, что звания "Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения" наиболее достоин инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Москвичи выбрали в этой номинации концертный зал "Зарядье".

"Лучшим реализованным проектом строительства объектов улично-дорожной сети" жюри признало участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, а горожане – автодороги Москва – Санкт-Петербург и "Северная Рокада". В номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железно-дорожного транспорта" конкурсная комиссия присудила первое место участку Калининско-Солнцевской линии метро от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки". Участники открытого общегородского голосования посчитали достойным награды проект станции "Беломорская" Замоскворецкой линии.