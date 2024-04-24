Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков (Назримада Лутфуллои внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом)

Мосгорсуд признал законным арест Назримада Лутфуллои (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), который является одним из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Таким образом, как сказано в сообщении, жалоба фигуранта дела осталась без удовлетворения Басманного суда Москвы. Сам обвиняемый не стал участвовать в заседании апелляционной инстанции.

24-летний Лутфуллои является девятым фигурантом дела о теракте. Его арестовали до 22 мая после трагедии в связи с подозрениями в финансировании исполнителей теракта. Мужчина частично признал вину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

