Дочь предполагаемого пособника террористов из "Крокуса" заявила, что он в Польше

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из предполагаемых пособников террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле", якобы был в Польше. Об этом сообщает RT со ссылкой на его приемную дочь.

Сперва девушка рассказала, что последний раз созванивались с отчимом пару недель назад. На уточняющие вопросы она не ответила, бросив трубку. Позже дочь подозреваемого заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше, где "чинит машины".

По словам девушки, ее отчим был в России очень давно, возможно, зимой. По данным издания, мужчина был женат с 2005 по 2011 год, а после развода судился с бывшей женой из-за неоплаченных коммунальных услуг, а также требовал через суд признать права собственности на гараж в Королеве.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.