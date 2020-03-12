Депутата Катасонова не лишат мандата из-за несоблюдения карантина по коронавирусу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В профильном комитете Госдумы не планируют лишать мандата депутата от фракции ЛДПР Сергея Катасонова, пришедшего на заседание после поездки во Францию, сообщил Агентству "Москва" глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова из "Единой России".
"Госдума не может принимать решение о сложении полномочий депутата Сергея Катасонова, потому что есть федеральный закон, в котором представлен конкретный перечень оснований, в соответствии с которым такое решение может быть принято", – заявила парламентарий.
Она добавила, что закон нарушать не будут, но предпринят меры по ответственности.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Катасонова и депутатов, контактировавших с ним, отправиться на карантин в связи с тем, что народный избранник был во Франции и не прошел карантин для профилактики коронавируса.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский потребовал досрочно прекратить полномочия Катасонова. "Ему наплевать на всех нас, мог уже заразить десятки людей", – заявил Жириновский.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.
В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.
Особый режим ввели в образовательных учреждениях.
Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".
Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.
В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.
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