Победы России в теннисе и карьера Месси в США. Главные спортивные события 2023 года

Весь уходящий год мы радовались за российских спортсменов и переживали вместе с ними трудные моменты в карьере. И, конечно же, заглядывали за границу, где в 2023-м тоже не обошлось без знаковых событий. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает самые яркие моменты года.
Успех российских теннисистов
Этот год однозначно получился удачным для всего российского тенниса. Особенно успешным он выдался для Даниила Медведева, который выиграл в нынешнем сезоне сразу пять турниров ATP, в том числе Masters в Риме. При этом еще четырежды российский теннисист оказывался в решающей битве за титул (чего стоит только финал US Open), но не сумел добиться победы.
Неплохо год прошел и для Андрея Рублева (Masters в Монте-Карло и титул в Бостаде) и Карена Хачанова (он и вовсе впервые с 2018 года одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) – в Чжухае). Однако наиболее качественный рывок совершил Роман Сафиуллин, который в 2023-м триумфально ворвался в большую игру. Российский теннисист, который еще в мае этого года не входил в топ-100, выдал фантастический перформанс на Уимблдоне, сумев дойти до 1/4. А в сентябре Сафиуллин добрался до финала турнира в Чэнду, в результате чего сумел сильно взлететь в рейтинге – сейчас он на 39-м месте.
Среди женщин наиболее успешной стала Вера Звонарева, которой в парном разряде вместе с немкой Лаурой Зигемунд удалось взять сразу четыре турнира. Но громче всех заявили о себе юные Алина Корнеева и Мирра Андреева. В начале года первая обыграла вторую в финале юниорского Australian Open. Затем Корнеева взяла титул на Roland Garros в своем возрасте. А в октябре она и вовсе выиграла юниорский итоговый турнир Международной федерации тенниса (ITF).
Андреева же не взяла в этом году титулов, но лишь потому, что после чемпионата в Австралии решила начать карьеру во взрослом теннисе. И не зря: Мирра в дебютном для себя сезоне смогла дойти до третьего круга взрослого Roland Garros и четвертого круга на Уимблдоне, завершив теннисный год на 57-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Исторический титул "Манчестер Сити" в ЛЧ
Пожалуй, главным событием в мире футбола в 2023-м стала победа английского "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА. Сезонами ранее манкунианцы тщетно пытались взять заветный титул, но получилось лишь в конце прошлого сезона. Команда Пепа Гвардиолы минимально обыграла "Интер" благодаря голу Родри и навсегда вписала свое имя в историю главного футбольного турнира Европы. А нападающий "Сити" Хулиан Альварес и вовсе стал обладателем уникального достижения: он первым в истории завоевал по ходу одного сезона требл (Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок страны) и выиграл чемпионат мира.
Однако лицом этой победы однозначно стал Джек Грилиш: англичанин так активно отмечал дебютный для "Сити" титул в Лиге чемпионов, что это само по себе стало мемом. А фото с парада победителей, на котором голый по торс футболист, раскинув руки под проливным дождем, будто бы позирует для обложки нового альбома Ноэла Галлахера, однозначно можно назвать главным спортивным кадром 2023-го.
При этом Лига чемпионов стала для "Сити" одним из пяти завоеванных титулов в нынешнем календарном году. Команда Гвардиолы также оформила триумф в Английской Премьер-лиге, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Ни одному английскому клубу в истории не удавалось взять пять титулов за один календарный год – уникальное для мирового футбола достижение.
Отъезд футбольных звезд из Европы
Если не брать в расчет кубки и медали, ключевым событием в мире футбола стал отъезд из европейских чемпионатов знаменитостей планетарного масштаба.
Лионель Месси, который в декабре прошлого года выиграл чемпионат мира, решил перебраться в "Интер Майами". С его приходом клуб, созданный чуть менее шести лет назад, выиграл свой первый трофей – Кубок лиг. А сам футболист получил рекордную для североамериканской лиги зарплату и парочку крупных контрактов, которые в сумме будут приносить ему около 50–60 миллионов долларов в год.
Криштиану Роналду на волне скандала с некогда родным для него "Манчестер Юнайтед" уехал из Англии в Саудовскую Аравию. Туда же позднее перебрались обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема и звезда сборной Бразилии Неймар.
Фактически все эти футболисты (как и десяток чуть менее статусных звезд, которые в 2023-м перебрались на Ближний Восток) уехали доигрывать, поставив крест на своих громких и успешных карьерах в Европе. Но этот факт вряд ли их сильно расстроит с учетом тех внушительных денег, которые им заплатили за приезд в экзотическую для большинства болельщиков лигу. При этом саудовцы получили возможность сделать свой чемпионат привлекательным не только для звездных пенсионеров – все в выигрыше.
Первый в истории титул "Вегаса"
В 2023-м было много дебютных чемпионств, и одним из таких стала победа "Вегас Голден Найтс" в Кубке Стэнли.
Команда из Невады проделала фантастический путь в НХЛ. Появившись в североамериканской лиге лишь в розыгрыше-2017/2018, клуб умудрился в дебютном для себя сезоне попасть в решающую стадию плей-офф. Там "рыцари" хоть и проиграли "Вашингтон Кэпиталз", но смогли заявить о себе в полный рост.
Два года подряд – в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 – "Вегас" доходил до финала Западной конференции. А в этом "рыцари" снова попали в финал, и на сей раз свой шанс "Вегас" уже не упустил. "Голден Найтс" разобрались с "Флоридой Пантерз" всего за пять матчей, разгромив соперника в финальной игре со счетом 9:3. Таким образом, "Вегас" взял титул спустя всего шесть лет после основания клуба.
Дебютное чемпионство "Денвера"
Другой дебютный титул – на этот раз в НБА – достался "Денвер Наггетс". До сезона-2022/23 команда из Колорадо звезд с неба не хватала и в лучшем случае добиралась до финала Западной конференции. Однако в нынешнем году сошлось все.
В первую очередь на совершенно запредельный уровень вышел дуэт Николы Йокича и Джамала Мюррея. При том что последний вернулся в строй после почти двухлетнего отсутствия из-за травмы. В этом году "Денвер" смог не только впервые в истории занять первое место на Западе по итогам регулярного чемпионата, но и попал в финал плей-офф.
Одной попытки "Наггетс" оказалось достаточно: подопечные Майкла Мэлоуна обыграли в решающей серии многоопытный "Майами Хит" со счетом 4:1.
Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну
В мире единоборств в этом году тоже было много громких событий. Одним из самых ярких – но только номинально – стала встреча на ринге обладателя титула по версии WBC боксера Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
До поединка многие однозначно отдавали победу англичанину, помня, как в 2017-м Флойд Мейвезер уверенно разобрался с Конором Макгрегором. Но здесь все вышло куда более неоднозначно. Нганну не только выдержал все десять раундов – в третьем камерунец и вовсе отправил англичанина в нокдаун. Тайсон по итогу хоть и выиграл бой, но сделал это раздельным решением судей, оставив у многих своих поклонников смешанные чувства.
Двойная защита Махачева
Настоящий чемпионский характер показал российский боец UFC Ислам Махачев. Завоевав титул в легком весе в поединке с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022-го, в 2023-м он провел сразу две защиты – обе против австралийца Александра Волкановски.
Чемпион в полулегком весе специально поднялся в легкий дивизион, чтобы попытать счастья в бою с Исламом. Однако первый поединок Волкановски проиграл единогласным решением судей. Но тот бой оставил много вопросов, ведь на самой последней минуте встречи австралиец объективно был сильнее и ближе к победе. Чтобы расставить все точки над i, потребовался реванш. Но во втором поединке все оказалось куда прозаичнее: за две минуты до конца первого раунда Махачев красиво отправил соперника в нокаут.
После двух успешных защит теперь уже сам Ислам попробует силы в другом дивизионе: в следующем году россиянин должен подраться за пояс с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом.
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