Победы России в теннисе и карьера Месси в США. Главные спортивные события 2023 года

Весь уходящий год мы радовались за российских спортсменов и переживали вместе с ними трудные моменты в карьере. И, конечно же, заглядывали за границу, где в 2023-м тоже не обошлось без знаковых событий. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает самые яркие моменты года.

Успех российских теннисистов

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Этот год однозначно получился удачным для всего российского тенниса. Особенно успешным он выдался для Даниила Медведева, который выиграл в нынешнем сезоне сразу пять турниров ATP, в том числе Masters в Риме. При этом еще четырежды российский теннисист оказывался в решающей битве за титул (чего стоит только финал US Open), но не сумел добиться победы.

Неплохо год прошел и для Андрея Рублева (Masters в Монте-Карло и титул в Бостаде) и Карена Хачанова (он и вовсе впервые с 2018 года одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) – в Чжухае). Однако наиболее качественный рывок совершил Роман Сафиуллин, который в 2023-м триумфально ворвался в большую игру. Российский теннисист, который еще в мае этого года не входил в топ-100, выдал фантастический перформанс на Уимблдоне, сумев дойти до 1/4. А в сентябре Сафиуллин добрался до финала турнира в Чэнду, в результате чего сумел сильно взлететь в рейтинге – сейчас он на 39-м месте.

Среди женщин наиболее успешной стала Вера Звонарева, которой в парном разряде вместе с немкой Лаурой Зигемунд удалось взять сразу четыре турнира. Но громче всех заявили о себе юные Алина Корнеева и Мирра Андреева. В начале года первая обыграла вторую в финале юниорского Australian Open. Затем Корнеева взяла титул на Roland Garros в своем возрасте. А в октябре она и вовсе выиграла юниорский итоговый турнир Международной федерации тенниса (ITF).

Андреева же не взяла в этом году титулов, но лишь потому, что после чемпионата в Австралии решила начать карьеру во взрослом теннисе. И не зря: Мирра в дебютном для себя сезоне смогла дойти до третьего круга взрослого Roland Garros и четвертого круга на Уимблдоне, завершив теннисный год на 57-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Исторический титул "Манчестер Сити" в ЛЧ

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris

Пожалуй, главным событием в мире футбола в 2023-м стала победа английского "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов УЕФА. Сезонами ранее манкунианцы тщетно пытались взять заветный титул, но получилось лишь в конце прошлого сезона. Команда Пепа Гвардиолы минимально обыграла "Интер" благодаря голу Родри и навсегда вписала свое имя в историю главного футбольного турнира Европы. А нападающий "Сити" Хулиан Альварес и вовсе стал обладателем уникального достижения: он первым в истории завоевал по ходу одного сезона требл (Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок страны) и выиграл чемпионат мира.

Однако лицом этой победы однозначно стал Джек Грилиш: англичанин так активно отмечал дебютный для "Сити" титул в Лиге чемпионов, что это само по себе стало мемом. А фото с парада победителей, на котором голый по торс футболист, раскинув руки под проливным дождем, будто бы позирует для обложки нового альбома Ноэла Галлахера, однозначно можно назвать главным спортивным кадром 2023-го.

При этом Лига чемпионов стала для "Сити" одним из пяти завоеванных титулов в нынешнем календарном году. Команда Гвардиолы также оформила триумф в Английской Премьер-лиге, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Ни одному английскому клубу в истории не удавалось взять пять титулов за один календарный год – уникальное для мирового футбола достижение.

Отъезд футбольных звезд из Европы

Фото: AP Photo/Marta Lavandier

Если не брать в расчет кубки и медали, ключевым событием в мире футбола стал отъезд из европейских чемпионатов знаменитостей планетарного масштаба.

Лионель Месси, который в декабре прошлого года выиграл чемпионат мира, решил перебраться в "Интер Майами". С его приходом клуб, созданный чуть менее шести лет назад, выиграл свой первый трофей – Кубок лиг. А сам футболист получил рекордную для североамериканской лиги зарплату и парочку крупных контрактов, которые в сумме будут приносить ему около 50–60 миллионов долларов в год.

Криштиану Роналду на волне скандала с некогда родным для него "Манчестер Юнайтед" уехал из Англии в Саудовскую Аравию. Туда же позднее перебрались обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема и звезда сборной Бразилии Неймар.

Фактически все эти футболисты (как и десяток чуть менее статусных звезд, которые в 2023-м перебрались на Ближний Восток) уехали доигрывать, поставив крест на своих громких и успешных карьерах в Европе. Но этот факт вряд ли их сильно расстроит с учетом тех внушительных денег, которые им заплатили за приезд в экзотическую для большинства болельщиков лигу. При этом саудовцы получили возможность сделать свой чемпионат привлекательным не только для звездных пенсионеров – все в выигрыше.

Первый в истории титул "Вегаса"

Фото: AP Photo/John Locher

В 2023-м было много дебютных чемпионств, и одним из таких стала победа "Вегас Голден Найтс" в Кубке Стэнли.

Команда из Невады проделала фантастический путь в НХЛ. Появившись в североамериканской лиге лишь в розыгрыше-2017/2018, клуб умудрился в дебютном для себя сезоне попасть в решающую стадию плей-офф. Там "рыцари" хоть и проиграли "Вашингтон Кэпиталз", но смогли заявить о себе в полный рост.

Два года подряд – в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 – "Вегас" доходил до финала Западной конференции. А в этом "рыцари" снова попали в финал, и на сей раз свой шанс "Вегас" уже не упустил. "Голден Найтс" разобрались с "Флоридой Пантерз" всего за пять матчей, разгромив соперника в финальной игре со счетом 9:3. Таким образом, "Вегас" взял титул спустя всего шесть лет после основания клуба.

Дебютное чемпионство "Денвера"

Фото: AP Photo/David Zalubowski

Другой дебютный титул – на этот раз в НБА – достался "Денвер Наггетс". До сезона-2022/23 команда из Колорадо звезд с неба не хватала и в лучшем случае добиралась до финала Западной конференции. Однако в нынешнем году сошлось все.

В первую очередь на совершенно запредельный уровень вышел дуэт Николы Йокича и Джамала Мюррея. При том что последний вернулся в строй после почти двухлетнего отсутствия из-за травмы. В этом году "Денвер" смог не только впервые в истории занять первое место на Западе по итогам регулярного чемпионата, но и попал в финал плей-офф.

Одной попытки "Наггетс" оказалось достаточно: подопечные Майкла Мэлоуна обыграли в решающей серии многоопытный "Майами Хит" со счетом 4:1.

Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Фото: AP Photo/Yazeed Aldhawaihi

В мире единоборств в этом году тоже было много громких событий. Одним из самых ярких – но только номинально – стала встреча на ринге обладателя титула по версии WBC боксера Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

До поединка многие однозначно отдавали победу англичанину, помня, как в 2017-м Флойд Мейвезер уверенно разобрался с Конором Макгрегором. Но здесь все вышло куда более неоднозначно. Нганну не только выдержал все десять раундов – в третьем камерунец и вовсе отправил англичанина в нокдаун. Тайсон по итогу хоть и выиграл бой, но сделал это раздельным решением судей, оставив у многих своих поклонников смешанные чувства.

Двойная защита Махачева

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Настоящий чемпионский характер показал российский боец UFC Ислам Махачев. Завоевав титул в легком весе в поединке с Чарльзом Оливейрой в октябре 2022-го, в 2023-м он провел сразу две защиты – обе против австралийца Александра Волкановски.

Чемпион в полулегком весе специально поднялся в легкий дивизион, чтобы попытать счастья в бою с Исламом. Однако первый поединок Волкановски проиграл единогласным решением судей. Но тот бой оставил много вопросов, ведь на самой последней минуте встречи австралиец объективно был сильнее и ближе к победе. Чтобы расставить все точки над i, потребовался реванш. Но во втором поединке все оказалось куда прозаичнее: за две минуты до конца первого раунда Махачев красиво отправил соперника в нокаут.

После двух успешных защит теперь уже сам Ислам попробует силы в другом дивизионе: в следующем году россиянин должен подраться за пояс с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом.