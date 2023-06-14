Рыцари в золотых доспехах: как "Вегас" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

В ночь на 14 июня "Вегас Голден Найтс" разгромил "Флориду Пантерз" в пятом матче финала Кубка Стэнли и впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ. В заключительном матче серии "рыцари" победили со счетом 9:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как клуб, которого не существовало еще шесть лет назад, разорвал НХЛ.



Фото: AP Photo/John Locher

В 2016 году в Национальной хоккейной лиге произошли масштабные по меркам этого первенства изменения. Боссы НХЛ договорились принять в чемпионат еще одного участника – из Лас-Вегаса.

Команда получила название "Вегас Голден Найтс" и начала выступать в североамериканской лиге с сезона-2017/2018. В сверхкороткие сроки у "рыцарей" собрался мощный костяк: генменеджером клуба стал легендарный Джордж Макфи, тренером – опытный Жерар Галлан, а среди подписанных "Вегасом" игроков оказались такие глыбы, как, например, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион, вратарь Марк-Андре Флери.

Дебют получился не просто удачным, а феерическим. В первом же сезоне "рыцари" умудрились дойти до финала Кубка Стэнли, где им противостоял "Вашингтон Кэпиталз". Столичная команда во главе с Александром Овечкиным в итоге оказалась сильнее, победив "Найтс" всего в пяти матчах. Однако "Вегас" дал понять: в НХЛ появился настоящий топ-клуб, который готов бороться за главный трофей здесь и сейчас.

Следующий год у "рыцарей" не задался, они вылетели уже в первом раунде. Зато потом "Вегас" вновь стал устраивать походы за титулом. Два года подряд – в сезоне-2019/2020 и 2020/2021 – команда из Невады доходила до финала Западной конференции. И невыход в плей-офф в прошлом сезоне уже был воспринят как что-то удивительное.

Впрочем, сюрпризы ждали фанатов НХЛ впереди. Главным фаворитом Кубка Стэнли этого года считался победитель регулярного чемпионата "Бостон Брюинз". Среди других потенциальных кандидатов на трофей называли "Тампу-Бэй Лайтнинг", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Колорадо".

Удивительным образом все эти клубы вылетели уже в первом раунде плей-офф, и строить прогнозы пришлось с нуля. Пожалуй, самым невероятным стал проход "Флориды", которая провела далеко не выдающийся сезон и попала в плей-офф лишь благодаря уайлд-кард, но смогла при этом одолеть "Бостон".

Но дальше было еще круче. В следующих раундах Восточной конференции "пантеры" с легкостью разобрались сначала с "Торонто", а затем и с "Каролиной". В итоге "Флорида" всего во второй раз в своей истории оказалась в финале Кубка Стэнли.

Во второй раз там оказался и "Вегас". "Рыцари" на пути к кубку одолели "Виннипег", затем в упорной борьбе прошли "Эдмонтон", а в финале Западной конференции обыграли "Даллас". Причем все противостояния получились для "Вегаса" утомительными: в каждой серии все решилось лишь по итогам пяти-шести матчей.

После такого сумасшедшего розыгрыша делать прогнозы на финал было бы совсем неблагодарным занятием. Оставалось просто наблюдать, какой из клубов возьмет свой дебютный трофей.



Фото: AP Photo/John Locher

Серию уверенно начал "Вегас": в двух домашних матчах "рыцари" обыграли "пантер" с общим счетом 12:4. После переезда финала в Санрайз "Флорида" одну игру с трудом отквитала, победив 3:2 в овертайме. Однако четвертый матч серии на домашней арене "пантер" также остался за "Вегасом" (3:2). Пятая встреча грозила стать решающей.

"Вегас" уже в первом периоде сделал внушительную заявку на победу в серии. На 12-й минуте хозяева забили в меньшинстве благодаря стараниям Марка Стоуна, который перехватил шайбу в своей зоне, устроил сольный проход к воротам Сергея Бобровского и закончил атаку точным броском в девятку с близкой дистанции.

Не прошло и двух минут, как "Вегас" уже в равных составах удвоил счет: Джек Айкел и Иван Барбашев уехали два в два, американец нанес удар, но Бобровский справился. Около пятачка началась неразбериха, которой воспользовался Николас Хаг. Канадец незаметно для защитников подобрался к воротам и, когда шайба оказалась у него, тут же послал ее в сетку.

В начале второго периода "Флорида", как казалось, вернулась в игру. Аарон Экблад бросил почти от самой синей линии – точно в ворота. Но в середине второго периода "Вегас" включил турборежим, который снял все вопросы по обладателю трофея.

За десять минут "рыцари" забросили четыре шайбы! Сначала великолепным голом с передачи Айкела отметился Алек Мартинес. Затем после затяжной атаки воспользовался своим шансом Райлли Смит. Спустя пять минут благодаря комбинации Бретта Хаудена и Чандлера Стивенсона дубль оформил Стоун. Итоги второго периода подвел Майкл Амадио, который после паса Смита буквально влетел с шайбой в ворота.

Заключительная двадцатиминутка была чистой формальностью, исход встречи и серии и так был ясен. Но, несмотря на это, оставшийся период сумел вместить в себя еще пять шайб.

В середине последнего игрового отрезка голом отметился Иван Барбашев. "Флорида" тут же ответила, красивейшую шайбу в ворота Эдина Хилла положил Сэм Райнхарт. Почти сразу последовал и третий гол "пантер": Сэм Беннетт бросил от синей линии, а снаряд отрикошетил от клюшки Алекса Пьетранджело и влетел в ворота.

Но для камбэка уже было поздно. Более того, поменяв Бобровского на шестого полевого, "Флорида" получила восьмой гол: Стоун оформил хет-трик, забросив в пустые ворота. Итоговый счет после передачи Ши Теодора установил Николя Руа – 9:3.

Такой фантастической игрой закончилась серия "Вегаса", которая подарила им первый Кубок Стэнли – спустя всего шесть лет после основания клуба! А Барбашев, который вошел в десятку лучших бомбардиров плей-офф, выиграл этот титул уже во второй раз в своей карьере.