НХЛ запретила российскому нападающему "Вегаса" Барбашеву везти Кубок Стэнли в Россию

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) не разрешила российскому нападающему клуба "Вегас Голден Найтс" Ивану Барбашеву привезти Кубок Стэнли в РФ. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Ранее "Вегас" обыграл "Флориду" со счетом 9:3. Россиянин стал обладателем трофея во второй раз.

"К громадному сожалению, в этом году Кубок Стэнли не отдадут в Россию, поэтому Ваня (хоккеист Иван Барбашев. – Прим. ред.) заберет его в Северной Америке", – цитирует его ТАСС.

По словам Мильштейна, победу команды, вероятнее всего, отпразднуют в Майами. Там по традиции для игроков устраивают праздник на яхте.

Ранее олимпийских чемпионов по тхэквондо Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили до участия в чемпионате мира в Баку. Однако до этого Всемирная федерация тхэквондо заявила о допуске на чемпионат мира 23 атлетов под нейтральным статусом. Исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский назвал недопуск спортсменов устранением конкурентов.

