Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сборная Канады стала победителем чемпионата мира по хоккею, обыграв в финале команду из Германии. Встреча двух сборных проходила на стадионе Nokia Arena в Финляндии.

Противостояние хоккеистов завершилось со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу канадцев. Со стороны победителей голами отличились Самуэль Блэз (на 11-й и 45-й минутах матча), Лоусон Крауз (38), Тайлер Тоффоли (52) и Скотт Лотон (59). В составе немецкой команды шайбы забросили хоккеисты Джон-Джейсон Петерка (8) и Даниэль Фишбух (34).

Эта победа стала для Канады 28-й в истории на чемпионате мира.

В марте этого года совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.