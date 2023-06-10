Восходящая звезда! Как Алина Корнеева стала победительницей Roland Garros

Российская теннисистка Алина Корнеева 10 июня в двух сетах (7:6, 6:3) обыграла перуанскую спортсменку Лусиану Перес Аларкон в финале юниорского турнира Открытого чемпионата Франции. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как 15-летняя россиянка взяла уже второй титул на турнирах "Большого шлема" в сезоне.



Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

В начале этого года в женском теннисе прогремело сразу два новых имени – Мирра Андреева и Алина Корнеева. Две 15-летние россиянки встретились в финале юниорского Australian Open, что само по себе стало сенсацией: решающий матч турнира получился чисто российским впервые в истории этого первенства. Несмотря на то, что Андреева до финала не отдала соперницам ни сета, в заключительной игре сильнее оказалась Корнеева. Уступив первый сет, она взяла два других и выиграла первый в карьере турнир "Большого шлема" (ТБШ).

Одни тут же заговорили о появлении в российском теннисе новых Шараповых. Другие, что выводы делать рано, и феерия Корнеевой и Андреевой может ограничиться одним турниром. Однако сами спортсменки по прошествии полугода ясно дали понять – правы, скорее, первые.

Андреева взяла два первенства в Швейцарии под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) и стала единственным игроком в истории, кто выиграл три турнира и более на таком уровне до достижения 16 лет (в активе Мирры таких титулов шесть). Это помогло ей дебютировать в топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и получить уайлд-кард на взрослый Madrid Open. Там Андреева с ходу дошла до 1/8 финала, став самой молодой спортсменкой, которой удавалось дойти до этой стадии на турнирах WTA 1000 – вторых по важности после ТБШ.

В мае Андреева впервые вышла в основную сетку турнира "Большого шлема", дебютировав на "Ролан Гаррос". Там она дошла до третьего круга, одолев Элисон Риске и Диан Парри, но проиграла шестой ракетке мира Кори Гауфф.

Не теряла времени и Алина Корнеева. Но в отличие от своей подруги и партнера по сборной Андреевой, она решила продолжить и закончить этот сезон в юниорах. В марте Корнеева выиграла турнир в ЮАР, а в июне попала на Roland Garros. И это первенство также оказалось для нее триумфальным. Корнеева дошла сразу до двух финалов – в одиночном юниорском и в парном, где ей ассистировала японка Сара Сайто.

В индивидуальной дисциплине Алина уверенно разобралась в двух сетах с Маю Кроссли, затем отдала всего два гейма своей соотечественнице Алисой Октябревой, а в финале ей противостояла перуанка Лусиана Перес Аларкон. В первом сете латиноамериканка оказывала серьезное сопротивление, и Корнеева смогла выиграть лишь на тай-брейке. Второй также начался с равной игры, но при счете 4:3 в свою пользу россиянка смогла дожать и выиграла два оставшихся гейма. Решающей стала двойная ошибка перуанской спортсменки.



Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Вряд ли Корнеева успела вдоволь насладиться победой, потому что через несколько часов ее ждал еще один финал – уже в парах. Вместе с японской напарницей Алина пыталась побороться за дубль открытого чемпионата Франции в матче против американок Клерви Нгуну и Тайры Катерины Грант. К сожалению, чуда не произошло.

С первых минут представительницы США доминировали на корте и серьезно вели по геймам, без особого труда взяв первый сет 6:3. Во втором переломить игру у российско-японского тандема так и не получилось. Корнеева и Сайто забрали лишь два гейма, а американки с еще большим преимуществом довели игру до уверенной победы. Впрочем, вряд ли этот проигрыш мог омрачить результат, достигнутый несколькими часами ранее. Пусть победа в двух финалах и стала бы поистине уникальной.

И без этого титул Корнеевой в одиночном разряде поразителен. Алина – первая за девять лет россиянка, которая смогла выиграть Roland Garros среди юниорок. Всего же подобного результата добивались лишь две теннисистки из России: Дарья Касаткина в 2014-м и Надежда Петрова в 1998-м.

А два юниорских турнира "Большого шлема" подряд брали и вовсе однажды: десять лет назад это удалось швейцарской спортсменке Белинде Бенчич. Впоследствии она выиграла Олимпийские игры, Кубок Билли Джин Кинг и десять турниров WTA.

Так что Алине есть на кого равняться. И, хотелось бы верить, даже во многом их превзойти.