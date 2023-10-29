Победа с привкусом: бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну оставил много вопросов

В ночь на 29 октября чемпион по версии WBC боксер Тайсон Фьюри раздельным решением судей победил экс-триумфатора бойцовского промоушена UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок, который прошел в Эр-Рияде, продлился все десять раундов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему бой оставил больше вопросов, чем ответов.



Фото: youtube.com/TNT Sports Boxing

В последние годы в мире единоборств наметилось отчетливое, пусть и негласное противостояние между боксом и ММА. Первый вид спорта – нестареющая классика с полуторавековой историей и гигантской фан-базой, но при этом нередко упрекаемый в отсутствии зрелищности. Все-таки 12 раундов выдержит не только не каждый боксер, но и не каждый зритель. Второй многие до сих пор не признают как полноценный вид спорта, несмотря на растущую в геометрической прогрессии популярность и фантастическую – по сравнению с предыдущей дисциплиной – динамичность.

По сути, бокс и MMA борются за одно место под солнцем. Во всяком случае, аудитории этих видов спорта определенно пересекаются. Однако если у боксеров есть не только многомиллионная аудитория, но и космические гонорары, то у бойцов даже самого популярного MMA-промоушена UFC по деньгам все гораздо скромнее.

Для сравнения, американский боксер-полусредневес Флойд Мейвезер за бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году получил почти 280 миллионов долларов. Звезда UFC Конор Макгрегор за поединок с Хабибом Нурмагомедовым – порядка 33. Немудрено, что в 2017-м ирландец решил вызвать на бой Мейвезера. И с точки зрения денег Макгрегор ни на секунду не прогадал: за поединок с непобежденным чемпионом Конор заработал, по разным данным, от 70 до 100 миллионов долларов.

Другое дело, что для имиджа MMA это оказалось не самым приятным ударом. Макгрегор хоть и не отправился в нокаут, но уступил Мейвезеру в одну калитку. И лишний раз доказал, что даже самый крутой ударник в смешанных единоборствах и близко не составит конкуренцию профессиональному боксеру.

Тем не менее история Конора заставила многих бойцов снова поднять разговор о низких гонорарах в UFC. Результатом этого, например, стал уход из промоушена чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, который так и не договорился по деньгам с президентом лиги Даной Уайтом. И вот неожиданность: камерунец решил пойти по пути Макгрегора и провести боксерский бой. В его случае – с чемпионом по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.



Фото: youtube.com/TNT Sports Boxing

По большому счету, это был win-win для всех. Для Нганну – в финансовом плане: за один только бой камерунец мог получить столько же, сколько ему бы заплатили за продолжение карьеры в UFC. По разным данным, это около восьми миллионов долларов без учета спонсорских контрактов и иных выплат. Для Фьюри – и в финансовом, и в репутационном плане: Тайсон в этой паре был очевидным фаворитом и мог размяться перед серьезным боем с Александром Усиком, который должен состояться в конце года.

Однако поединок получился неожиданно интересным и равным, а профессиональный боксер очевидно недооценил своего соперника. Первые два раунда прошли под диктовку Тайсона, но без дикого перевеса. Фьюри ловко перемещался, уходил от атак, при этом и Нганну работал собранно, время от времени доставляя неудобства британцу.

Более того, за 40 секунд до конца третьего раунда Фрэнсис неожиданно отправил соперника в нокдаун: камерунец удачно ушел от ударов Фьюри и контратаковал левым боковым точно в голову. Английский боксер явно этого не ожидал и прилег отдохнуть на канвас, однако нашел в себе силы встать и продолжить схватку.

В остальных раундах Тайсон таких вольностей противнику уже не позволял. Фьюри чаще стал заходить в клинчи, пытаясь не достать, а вымотать соперника. Постепенно Нганну и правда стал выдыхаться, но, вопреки прогнозам, Фрэнсис уверенно продержался все десять раундов. Зато признанный многими фаворит выглядел так, будто это ему нужно было дотянуть до конца поединка и не упасть.

Однозначно, это один из самых худших боев в исполнении Фьюри. Да, Тайсон выиграл раздельным решением судей: двое рефери присудили победу ему (95-94, 96-93), еще один посчитал, что поединок взял Фрэнсис (94-95). Но по такому перформансу англичанин не заслужил подобного исхода. Фьюри будто сделал ровно столько, сколько нужно было, чтобы не проиграть. Но должен ли себя так вести признанный фаворит? Да еще и против непрофессионального боксера. Вопрос остается открытым.

После такого невзрачного поединка Фьюри, которому уже 35, определенно стоит задуматься о своем будущем в боксе. И том, как при таких кондициях он собирается противостоять Усику в бою за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Нганну же оказался удивительно хорош – как физически, так и технически. В UFC Фрэнсис не всегда выдерживал пять раундов по пять минут, а тут выносливости хватило на десять по три. Вполне возможно, камерунец не потерялся бы среди топовых профессиональных боксеров. И, вероятно, Нганну после этого поединка задумается над тем, чтобы сменить вид спорта.