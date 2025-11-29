Международная выставка кошек открылась в выставочном центре "Крокус Экспо"

В выставочном центре "Крокус Экспо" открылась международная выставка кошек, где представлено более 600 животных 40 пород. Среди участников – как популярные, так и редкие породы, включая чемпионов национальных и мировых конкурсов.

Как отметил директор выставки Сергей Гришин, мероприятие проходит по четырем фелинологическим системам, что позволяет продемонстрировать все разнообразие пород. Все животные имеют ветеринарные паспорта и прививки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.