29 ноября, 13:30

Международная выставка кошек открылась в выставочном центре "Крокус Экспо"

Московские спасатели вызволили кота, застрявшего между труб в квартире

Жители Подмосковья обеспокоены из-за смерти нескольких птиц от защитных экранов

Кабанов начали замечать в московских дворах

"Мой район. Место встречи": всемирный день домашних животных с Ларисой Рубальской

Число кабанов увеличилось в столичном регионе

Жители ТиНАО обнаружили 8 алабаев, которых содержат в клетках

Лошадь из Германии попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего роста

В Московском зоопарке отпраздновали день рождения медведицы Айки

Новости регионов: промзона загорелась в Иркутске почти на 5 тыс "кадратов"

В выставочном центре "Крокус Экспо" открылась международная выставка кошек, где представлено более 600 животных 40 пород. Среди участников – как популярные, так и редкие породы, включая чемпионов национальных и мировых конкурсов.

Как отметил директор выставки Сергей Гришин, мероприятие проходит по четырем фелинологическим системам, что позволяет продемонстрировать все разнообразие пород. Все животные имеют ветеринарные паспорта и прививки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

