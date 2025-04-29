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29 апреля, 17:30

Происшествия

Новости регионов: в Башкирии местный житель спас тонущего медвежонка

Новости регионов: в Башкирии местный житель спас тонущего медвежонка

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В Башкирии местный житель помог тонущему медвежонку. Семейство животных переплывало водохранилище, один из малышей выбился из сил и не смог сам добраться до берега. Он зацепился за бревно и уже начинал тонуть. В это время рядом проплывал мужчина на катере. В итоге он толкнул ствол с медвежонком до берега, где его ждала мама-медведица.

Свердловскую область засыпало снегом. Свыше 40 тысяч человек остались без электричества, сообщили в МЧС. Последствия аварии уже ликвидировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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