Новости мира: в Китае засняли стаю волков, пробиравшихся через огромные сугробы

Жителям заснеженных районов Китая удалось снять уникальные кадры, на которых стая волков пробирается сквозь огромные сугробы. Путь хищникам прокладывал вожак стаи, остальные следовали за ним, экономя свои силы. По словам биологов, за сутки волки могут преодолеть до 50 километров, и такие глубокие сугробы их не останавливают.

Тем временем в Австралии кенгуру не пустили на борт самолета. В Сети завирусился ролик, на котором женщина спорит с сотрудницей авиакомпании возле стойки регистрации, а в этот момент детеныш кенгуру ждет свою хозяйку и держит в лапах посадочный талон. Позже выяснилось, что видео сгенерировала нейросеть. Это вычислили по неестественной мимике женщин.