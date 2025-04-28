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28 апреля, 11:15

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В Москве ожидается нашествие комаров

В Москве ожидается нашествие комаров

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В Москве и Центральной России ожидается нашествие комаров, сообщили биологи. Из-за теплой зимы насекомые отложили больше яиц, чем раньше.

Врач Евгения Даева предупредила, что комары могут переносить опасные инфекции, в том числе малярию. Заболевание распространено в основном в субтропиках и тропиках. Однако если насекомое выпьет кровь болеющего человека, который приехал из этого региона, то такой комар может стать переносчиком малярии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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