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Новости

26 апреля, 10:00

Город

Муляж с камерой поставили в вольер к пингвинам в Московском зоопарке

Муляж с камерой поставили в вольер к пингвинам в Московском зоопарке

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Зоологи сделали фигуру из папье-маше, спрятали в нее камеру и поставили в вольер к пингвинам в Московском зоопарке. Акцию приурочили ко Всемирному дню пингвинов. Сначала пингвины пытались общаться с "сородичем", но не получив ответной реакции выразили недовольство громкими криками.

Одна пара птиц отошла от муляжа почти сразу. Другая продолжила попытку расшевелить куклу, но, конечно, не преуспела в этом. В итоге пингвины вернулись к своим делам, а сотрудники зоопарка получили возможность выложить в Сеть уникальные кадры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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