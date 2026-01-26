Форма поиска по сайту

26 января, 07:15

Общество

Кинологи объяснили принципы обучения собак

Кинологи объяснили принципы обучения собак

Жители Москвы рассказали о нашествии лис

Пес Себастьян стал самым долгоживущим йоркширским терьером в Москве

Эксперты объяснили появление лис в московских дворах

Собаки напали на ребенка в Раменском

Россиянам может грозить штраф за неправильный выгул домашних животных

Догхантеры устроили охоту на собак на западе Москвы

Собака выжила после отравления догхантерами в Москве

Московский зоопарк показал детеныша западной равнинной гориллы Квито

Семь собак погибли в жилом комплексе на западе Москвы

Кинологи рассказали о принципах обучения домашних животных. Скорость обучения зависит от породы, возраста и темперамента. Пастушьи породы, например немецкие или швейцарские овчарки, генетически ориентированы на человека и обучаются быстрее.

Универсальных методик не существует, к каждому животному нужен свой подход. Мотивацией могут служить лакомство или игрушки. Специалисты советуют придерживаться последовательности, предсказуемости и постоянства. Потенциал собаки напрямую зависит от внимания и заботы хозяина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныеобществовидеоПолина БрабецЕгор БедуляАнгелина Жукова

