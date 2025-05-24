С 1 сентября в России вступит в силу список животных, запрещенных для домашнего содержания

С начала осени в России ужесточаются правила содержания диких животных в домашних условиях. Обновленный список запрещенных питомцев включает 121 вид – от ядовитых змей до крупных кошек и морских млекопитающих.

Теперь держать дома льва, пуму, крокодила, каракала или даже крупных черепах – официально запрещено. За нарушение владельцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, если животное причинит вред. Уже приобретенных до 2020 года питомцев изымать не будут.

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