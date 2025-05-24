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24 мая, 08:00

Общество

С 1 сентября в России вступит в силу список животных, запрещенных для домашнего содержания

С 1 сентября в России вступит в силу список животных, запрещенных для домашнего содержания

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С начала осени в России ужесточаются правила содержания диких животных в домашних условиях. Обновленный список запрещенных питомцев включает 121 вид – от ядовитых змей до крупных кошек и морских млекопитающих.

Теперь держать дома льва, пуму, крокодила, каракала или даже крупных черепах – официально запрещено. За нарушение владельцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, если животное причинит вред. Уже приобретенных до 2020 года питомцев изымать не будут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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