Международный день медведя отметят в Московском зоопарке

23 марта отмечается Международный день медведя. Зоологи Московского зоопарка рассказали о реабилитации медведя Диксона: они придумали для него сложные кормушки. Например, работники прячут яблоки в картонный тубус и подвешивают его кверху, чтобы медведь самостоятельно достал лакомство.

Диксона в 2022 году нашли на одноименном острове в Красноярском крае. У зверя было огнестрельное ранение и парализованы задние лапы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.