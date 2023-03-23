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Международный день медведя отметят в Московском зоопарке

Международный день медведя отметят в Московском зоопарке

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23 марта отмечается Международный день медведя. Зоологи Московского зоопарка рассказали о реабилитации медведя Диксона: они придумали для него сложные кормушки. Например, работники прячут яблоки в картонный тубус и подвешивают его кверху, чтобы медведь самостоятельно достал лакомство.

Диксона в 2022 году нашли на одноименном острове в Красноярском крае. У зверя было огнестрельное ранение и парализованы задние лапы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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