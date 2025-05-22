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Новости

22 мая, 08:45

Регионы

Новости регионов: соблюдающего ПДД кабана заметили под Уфой

Новости регионов: соблюдающего ПДД кабана заметили под Уфой

"Московский патруль": сезон активности ядовитых змей начался в Подмосковье

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Сотрудники ДПС обнаружили кабана, соблюдающего правила дорожного движения, в окрестностях Уфы. Животное пересекло оживленную трассу строго по освещенному пешеходному переходу. Как отметили в ГИБДД, пример с животного стоит взять многим людям.

Тем временем мощный ураган прошелся по Новосибирской области. Вихрь, напоминающий торнадо, срывал крыши и выбивал стекла в селе Конево. Ветер был настолько сильным, что ломал даже крупные стволы деревьев. Никто из местных жителей не пострадал, но теперь многим из них предстоит восстанавливать поврежденные дома и участки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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