Новости регионов: соблюдающего ПДД кабана заметили под Уфой

Сотрудники ДПС обнаружили кабана, соблюдающего правила дорожного движения, в окрестностях Уфы. Животное пересекло оживленную трассу строго по освещенному пешеходному переходу. Как отметили в ГИБДД, пример с животного стоит взять многим людям.

Тем временем мощный ураган прошелся по Новосибирской области. Вихрь, напоминающий торнадо, срывал крыши и выбивал стекла в селе Конево. Ветер был настолько сильным, что ломал даже крупные стволы деревьев. Никто из местных жителей не пострадал, но теперь многим из них предстоит восстанавливать поврежденные дома и участки.

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