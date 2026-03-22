Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке. Они проспали более четырех месяцев. В этом сезоне ежики спали крепко из-за холодов и рекордного количества снега.

Как рассказала директор зоосада Светлана Акулова, за время спячки животные похудели, и теперь им надо восстановить силы. Сейчас их кормят легкой едой и небольшими порциями. Постепенно объем еды будет увеличиваться, чтобы к осени зверьки смогли набрать необходимый жировой запас.

