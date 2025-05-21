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21 мая, 07:30

Происшествия

Сбитый в Подмосковье лосенок не выжил

Сбитый в Подмосковье лосенок не выжил

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Ветеринарам не удалось спасти лосенка, которого сбил автомобиль на подмосковной трассе под Истрой. Врачи из клиники в Дмитрове сделали все возможное, но организм животного не выдержал наркоза.

В настоящее время эксперты выясняют, мог ли лосенок выжить, если бы помощь пришла вовремя, так как в кювете у дороги он пролежал больше суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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