Сбитый в Подмосковье лосенок не выжил

Ветеринарам не удалось спасти лосенка, которого сбил автомобиль на подмосковной трассе под Истрой. Врачи из клиники в Дмитрове сделали все возможное, но организм животного не выдержал наркоза.

В настоящее время эксперты выясняют, мог ли лосенок выжить, если бы помощь пришла вовремя, так как в кювете у дороги он пролежал больше суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.