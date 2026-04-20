Москвичи начали искать дом собаке Варежке, которую нашли в аэропорту Шереметьево. Сотрудники аэропорта считают, что хозяева бросили пса из-за недостающих документов для перевозки. Собаку заметила Влада Ким, она забрала питомца на несколько дней и передала кинологам.

По словам сотрудников аэропорта, животных оставляют около стоек регистрации ежедневно. Сотрудник Домодедово Марина Мухамова спасла кота Барсика, которого бросили пассажиры. Зооюрист Святослав Зуев напомнил, что за брошенное животное грозит административная или уголовная ответственность.

