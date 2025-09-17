Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 23:00

Город

Два лося проплыли Москву реку и вышли к зданию правительства Подмосковья

Два лося проплыли Москву реку и вышли к зданию правительства Подмосковья

"Специальный репортаж": зоомошенничество

Медведь на Камчатке пришел к рыбакам, взял одну рыбу и ушел

Пляжи в Египте открыли для купания после ограничений из-за нашествия акул

Детеныша императорского пингвина спасли из-подо льда в Антарктиде

Новости мира: разрушительный пожар охватил жилые районы в Маниле

"Московский патруль": зоозащитники создали петицию после открытия зоны с щенками в ТЦ

Пляжи Хургады открыли после трехдневных ограничений из-за риска появления акул

Российские орнитологи спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

"Миллион вопросов": ветеринар рассказала, как научиться понимать желания питомца

Два лося появились у МКАД, затем переплыли Москву-реку и оказались у здания правительства Подмосковья. Как поясняют специалисты, сейчас у сохатых начался брачный сезон, в поисках пары они выходят за пределы привычных мест обитания.

Чаще всего в город попадают молодые животные в возрасте до двух лет. В этот период они становятся более агрессивными, поэтому подходить к ним опасно. При встрече с лосем лучше вызвать специалистов, сообщив о животном по номеру 112.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоМуса МстоянЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика