Два лося проплыли Москву реку и вышли к зданию правительства Подмосковья

Два лося появились у МКАД, затем переплыли Москву-реку и оказались у здания правительства Подмосковья. Как поясняют специалисты, сейчас у сохатых начался брачный сезон, в поисках пары они выходят за пределы привычных мест обитания.

Чаще всего в город попадают молодые животные в возрасте до двух лет. В этот период они становятся более агрессивными, поэтому подходить к ним опасно. При встрече с лосем лучше вызвать специалистов, сообщив о животном по номеру 112.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.