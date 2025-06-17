Жители Чертаново начали встречать лис в городской среде

В районе Чертаново жители все чаще замечают лис. Хищников видели в парках, дворах и даже на территории детского сада. В департаменте природопользования сообщили, что активность диких животных связана с ростом популяции и нехваткой природных территорий. Молодые лисята начали осваивать новые районы, в том числе жилые кварталы.

Специалисты предупреждают: лисы могут быть переносчиками бешенства и других опасных инфекций. В случае укуса важно немедленно обратиться за медицинской помощью. При встрече с животным не стоит приближаться, делать фото с близкого расстояния или смотреть в глаза – это может быть воспринято как угроза.

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