В московских парках заметили гигантских улиток

На улицах Москвы все чаще появляются гигантские улитки – их видели в столичных парках, в том числе в "Кузьминках". Размер некоторых особей достигает 15 сантиметров. Специалисты настоятельно не рекомендуют трогать их руками – такие улитки могут быть переносчиками опасных инфекций.

По словам врачей, через контакт с моллюсками возможно заражение кишечной палочкой, бактериями, вызывающими менингит, а также паразитами – например, бычьим или крысиным цепнем. Причины массового появления улиток могут быть связаны с влажной погодой и изменением экосистемы в городской среде.

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