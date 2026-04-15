В парке львов "Земля прайда" рассказали о состоянии привезенного медвежонка Дыньки

Медвежонок Дынька, которого привезли в Подмосковье, находится в истощенном состоянии. Об этом сообщили в парке львов "Земля прайда", где теперь будет находиться животное.

Дыньку обнаружили одного в заброшенной части поселка в Северной Осетии, где он отчаянно кричал. Его заметил местный житель, который попытался помочь, но медведь упал в реку. Ему помогли вовремя прибывшие спасатели.

