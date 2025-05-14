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14 мая, 22:30

Политика

Россиянам запретили содержать 121 вид опасных животных

Россиянам запретили содержать 121 вид опасных животных

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В России официально утвердили список зверей и рептилий, которых нельзя содержать дома. В него входит 121 вид. Среди них – львы, тигры, леопарды, слоны, гиены, дикобразы, волки, лисицы, медведи, ядовитые и крупные змеи, ящерицы и черепахи с панцирем больше 30 сантиметров.

За содержание животных из запрещенного перечня предусмотрена административная ответственность – штраф в размере около 165 тысяч рублей и изъятие питомца. Если он напал на человека, то хозяину грозит лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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