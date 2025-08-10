В Мещанском районе курьер вернул в парк двух сбежавших лебедей

В Мещанском районе курьер помог вернуть в Екатерининский парк двух лебедей, которые покинули его территорию. Одного нашли на стройплощадке – мужчина посадил птицу в сумку для доставки еды и отвез обратно.

Второго обнаружили во дворе жилого дома, и курьер, возвращавшийся из парка, отнес его к первому уже на руках. По словам местных жителей, лебеди появились в парке недавно, и их происхождение остается неизвестным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.