Собака из Жулебина три недели ждала бросившего ее хозяина

История собаки из Жулебина получила продолжение. Три недели она провела на парковке, ожидая хозяина, который ее бросил. Несмотря на дождь и холод, животное оставалось на месте, лишь изредка уходя в поисках еды и всегда возвращаясь обратно.

Местные жители начали подкармливать собаку и отмечали, что она чистая, ухоженная и очень ласковая. Теперь у четвероногой появилась семья. Питомца забрал мужчина по имени Александр и дал ей кличку Найда. По его словам, собака чувствует себя хорошо и быстро привыкла к новому дому.

