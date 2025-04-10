В Москве экологи выясняют причины массовой гибели лягушек

Около 1 200 погибших травяных лягушек обнаружили в марте в столичных лесопарках – на территории Теплостанского и Измайловского леса. Волонтеры собрали тела амфибий у реки Серебрянка, при этом более 70% погибших особей были зрелыми, от трех лет и старше. На данный момент специалисты разбираются в причинах.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной стал замор – последствие малоснежной зимы. Из-за нехватки снега водоемы недополучили влагу, а мартовское похолодание с резкими перепадами температуры могло усугубить ситуацию. Также рассматриваются версии грибкового заболевания и возможного сброса токсичных веществ.

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