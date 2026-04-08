Новости регионов: в Финском заливе заметили танец лебедей

В Финском заливе заметили одно из самых романтичных природных явлений: среди легкого тумана можно было увидеть танец лебедей. Птицы, словно отражения, синхронно повторяют движения друг друга, формируя пару. Такой брачный ритуал помогает им сблизиться. Нередко эти союзы сохраняются на протяжении всей жизни.

В Краснодаре в начале апреля внезапно выпал снег после почти летних плюс 20 градусов. Из-за высокой температуры почвы снег быстро растаял. Несмотря на предупреждения синоптиков о предстоящем похолодании в регионе, резкое изменение погоды стало неожиданностью для местных жителей.

