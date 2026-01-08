Почти семь тысяч животных потерялись за прошлые новогодние каникулы

Каждый год в новогодние праздники в Москве теряются тысячи домашних питомцев. По данным аналитиков, за прошлые праздничные каникулы потерялись почти семь тысяч животных.

Громкие звуки фейерверков вызывают у животных сильный стресс и панику, заставляя их срываться с поводков и убегать. Зоозащитники рекомендуют в праздничные дни выгуливать питомцев только на коротком поводке вдали от открытых пространств.

