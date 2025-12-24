"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

В России может быть введена обязательная маркировка и учет домашних животных. Соответствующий законопроект уже получил поддержку правительства. Владельцы будут обязаны регистрировать своих питомцев в государственной информационной системе.

Способ маркировки можно будет выбрать: это может быть чип, бирка или специальный ошейник. По мнению авторов инициативы, это поможет находить пропавших животных, сокращать количество бездомных и идентифицировать владельцев, если животное причинило вред имуществу или здоровью людей.

