Новости

Новости

24 декабря, 23:15

Общество

"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

Лебедей, которые не отправились на зимовку, спасают в Подмосковье

В Подмосковье заметили лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке

Число обращений в ветклиники Москвы выросло на 15%

"Вопрос спорный": стоит ли платить огромные суммы за лечение питомцев

Мурена напала на российского туриста в Египте

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Масштабная перепись северных оленей началась в Ханты-Мансийском автономном округе

Кинологи назвали самые популярные породы собак в Москве в 2025 году

"Миллион вопросов": кинолог рассказала, как подготовить питомцев к салютам

В России может быть введена обязательная маркировка и учет домашних животных. Соответствующий законопроект уже получил поддержку правительства. Владельцы будут обязаны регистрировать своих питомцев в государственной информационной системе.

Способ маркировки можно будет выбрать: это может быть чип, бирка или специальный ошейник. По мнению авторов инициативы, это поможет находить пропавших животных, сокращать количество бездомных и идентифицировать владельцев, если животное причинило вред имуществу или здоровью людей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
животные

