Дело завели на владельца собаки, которая напала на бобра в Москве

Владелец собаки, которая в районе Нагатинского Затона загрызла дикого бобра, теперь должен заплатить штраф. Возбуждено административное дело. Видео нападения на краснокнижное животное недавно было опубликовано в соцсетях. Департамент природопользования провел расследование инцидента.

Специалисты установили личность человека, который гулял с охотничьей лайкой без поводка и намордника. В департаменте напомнили, что в зеленых территориях Москвы активных собак надо держать на поводке, чтобы не наносить вред диким животным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.