Морозы спровоцировали выход лосей к людям в Москве. Как объясняют биологи, обильные снегопады и холод вынуждают диких животных искать соль. Натрий необходим рогатым для тонуса мышц и бодрого состояния.

С весны по осень животные добывают его самостоятельно в естественной среде, однако зимой из-за сугробов лосям сложно добраться до природных солонцов, поэтому им приходится выходить к людям.

