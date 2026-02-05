Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 09:00

Город

Морозы спровоцировали выход лосей к людям в Москве

Морозы спровоцировали выход лосей к людям в Москве

В Московском зоопарке показали, как панды играют в снегу

Новости Московского транспорта

В Москве спасли серую цаплю, которая замерзала в сугробе

Лоси начали выходить к людям в Москве и области

В Подмосковье ищут собаку, сбежавшую с передержки

Жители столицы смогут выбрать имена для амурских тигрят из Московского зоопарка

Правительство России поддержало конфискацию животных за жестокое обращение

Эксперт рассказала, как правильно выбрать передержку для животных

Сто волонтеров не могут найти пропавшую собаку в Подмосковье

Морозы спровоцировали выход лосей к людям в Москве. Как объясняют биологи, обильные снегопады и холод вынуждают диких животных искать соль. Натрий необходим рогатым для тонуса мышц и бодрого состояния.

С весны по осень животные добывают его самостоятельно в естественной среде, однако зимой из-за сугробов лосям сложно добраться до природных солонцов, поэтому им приходится выходить к людям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика