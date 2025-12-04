Форма поиска по сайту

04 декабря, 07:45

Общество

Ветеринары напомнили, что украшения на елке могут быть опасны для домашних питомцев

Ветеринары напомнили, что украшения на елке могут быть опасны для домашних питомцев

Один из московских отелей для кошек сообщил о поисках котоняни

Потерявшегося в поезде кота Федоса из Москвы нашли на Дальнем Востоке

Манул Тимофей в Московском зоопарке похудел из-за специальных квестов

"Мослекторий": Илья Гомыранов – о животных Арктики

Жители Тушина пожаловались на догхантеров

Двух самок амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края

Жители Тушина заявили, что в районе могли появится догхантеры

В Тушине после прогулки в местном парке умерла хаски

В Люберцах заметили мужчину, который избивал свою собаку

Владельцам домашних животных стоит с особым вниманием подходить к выбору новогодних украшений для елки, так как многие декорации могут быть опасны для питомцев. Зоопсихологи советуют начинать наряжать дерево в присутствии животного, чтобы оно могло обнюхать и изучить новые предметы.

Особую опасность, по словам ветеринаров, представляют дождик, мишура и тонкие блестящие ленты. При их проглатывании у животного может возникнуть непроходимость кишечника, требующая срочного хирургического вмешательства.

При первых тревожных симптомах необходимо немедленно обратиться в клинику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныеобществовидеоПолина БрабецЕгор БедуляАнгелина Жукова

