Ветеринары напомнили, что украшения на елке могут быть опасны для домашних питомцев

Владельцам домашних животных стоит с особым вниманием подходить к выбору новогодних украшений для елки, так как многие декорации могут быть опасны для питомцев. Зоопсихологи советуют начинать наряжать дерево в присутствии животного, чтобы оно могло обнюхать и изучить новые предметы.

Особую опасность, по словам ветеринаров, представляют дождик, мишура и тонкие блестящие ленты. При их проглатывании у животного может возникнуть непроходимость кишечника, требующая срочного хирургического вмешательства.

При первых тревожных симптомах необходимо немедленно обратиться в клинику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.