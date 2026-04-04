В Митине бобры начали повреждать деревья у водоёмов

В ландшафтном парке "Митино" бобры после зимы начали активно грызть деревья у водоемов. Жители сообщили о поврежденных и поваленных стволах, часть из которых может представлять опасность для прохожих.

Животные вышли на берег Пенягинского пруда с наступлением весны. Основную часть их рациона составляют молодые побеги и кора деревьев. По словам специалистов, в парке обосновалась пара бобров, которая регулярно активизируется в весенний период. Для сохранения зеленых насаждений деревья в прибрежной зоне начали защищать металлической сеткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.