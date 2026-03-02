Львов, медведей и леопарда изъяли у жителя ТиНАО

У жителя ТиНАО изъяли африканских львов, бурых медведей и леопарда. Как сообщили в Генпрокуратуре, мужчина содержал диких зверей в СНТ на территории частного дома в тесных ржавых вольерах без еды и ветеринарной помощи.

Владельца привлекли к административной ответственности за причинение вреда редким видам, занесенным в Красную книгу. Также ему может грозить уголовное дело о жестоком обращении с животными. Самих хищников передали специалистам Московского зоопарка.

