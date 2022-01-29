Небывалые метели накрыли Грецию, Турцию, Израиль и Ливан.

Сотни туристов из России стали пленниками погодных условий в Стамбуле. Пассажирам пришлось ждать вылета не одни сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.