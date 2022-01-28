"Москва и мир": погода в столице и шторм "Ана" в Африке

В Москву пришел очередной снегопад. По прогнозам, он будет идти не менее пяти дней. За непогоду в регионе в ответе сразу два циклона. Первой на столицу напала "Мария". Этот североатлантический вихрь принес снег, который ухудшил видимость на дорогах до двух километров.

В субботу, 29 марта, осадки усилятся, а в воскресенье стихия возьмет небольшую паузу, но ненадолго, потом в столицу придет "Надя". Этот циклон зарядит обложные снегопады. Пика они достигнут в понедельник, 31 января. Выпадет до 7 миллиметров осадков. Ожидается, что сугробы вырастут до полуметра.

В первый день февраля снегопады начнут сходить на нет. При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц ниже нормы. Что касается температуры, то предстоящие выходные будут идеальны для прогулок. Столбики термометров поднимутся на 5–6 градусов выше нормы.

Число жертв тропического шторма "Ана" в Африке увеличилось до 70. Ранее сообщалось о 51-м погибшем. Уже шесть дней стихия бушует в сразу в трех странах: на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. В регионе "Ана" вызвала наводнения и многочисленные оползни. Несколько сотен человек получили травмы. Больше всего пострадало островное государство Мадагаскар. Более 100 тысяч местных жителей там были вынуждены покинуть свои дома. Пункты временного размещения для них организовали в школах.

В Мозамбике тропический шторм разрушил около 10 тысяч домов, а в Малави власти объявили режим стихийного бедствия. Значительная часть страны уже третьи сутки остается без электричества.

Непогода испытывает и другие страны. Так, Ближний Восток накрыли сильные снегопады. В Ливане военные спасли более 60 людей, застрявших из-за стихии на трассе. Некоторые получили серьезные обморожения, им потребовалась медицинская помощь

За последние сутки в России подтвердились 98 тысяч новых случаев коронавируса. Новый максимум зафиксирован, в частности, в Санкт-Петербурге, там плюс почти 14 тысяч заболевших. На фоне этого в городе ввели новые ограничения. В основном меры касаются детей и подростков, они стали чаще заражаться. Так, для тех, кто младше 18 лет, временно закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, кинотеатры, бассейны, фитнес‑центры и на катки.

Ужесточают санитарные правила и другие регионы. В Ивановской области объявили почти тотальную удаленку. На дистанционный формат работы переводят в том числе сотрудников социальной и экономической сфер. Тем, кто вынужден остаться на рабочих местах, будут раз в три дня проводить тесты на коронавирус. В Костромской области все действующие ковидные ограничения продлили сразу до марта. Это, например, самоизоляция для не привитых граждан старше 60 лет.