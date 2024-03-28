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28 марта, 23:30

В мире

Новости мира: в США вынесли приговор основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду

Новости мира: в США вынесли приговор основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду

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Суд приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы. Он был признан виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и других нарушениях. По сумме обвинений ему могло грозить более 100 лет заключения, но его защита просила назначить ему срок в 6,5 лет.

В итальянском центральном регионе Умбрия над долиной озера Виги открыли тибетский подвесной мост, который стал самым высоким в Европе. Он расположен в 175 метрах над уровнем земли, в длину достигает 517,5 метра, на протяжении которых расположены 1023 ступени. Чтобы перейти всю конструкцию, понадобится от 30 до 45 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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